Paulo Londra resolvió su conflicto legal y es libre de sacar música de nuevo

Luego de varios meses de tires y aflojes, y mucha presión del público, en la relación entre Paulo Londra y sus ex productores, Big Ligas, el cantante podrá volver a sacar música. En la tarde de hoy, Billboard anuncio la desvinculación del cantante con sus ex productores, Ovy on the Drums y Cristian Salazar por medio de un comunicado. Según lo dicho en el comunicado, la desvinculación se produjo de manera “amistosa” en un juzgado en Miami.

El artista se encuentra alejado de la música por este conflicto legal con Big Ligas desde finales de 2019. Durante ese año, el cantante comentó que había firmado unos papeles por una cuestión relacionada con un videoclip suyo, pero que sin embargo, era un contrato donde le entregaba todas sus canciones y su música hasta 2025.

Paulo Londra con su ex productor

El arreglo legal fue decidido luego de solamente tres días desde el comienzo del juicio. Esto fue anunciado por los abogados del artista y de sus ex socios por medio de un comunicado que afirma que: “Los abogados de ambas partes están felices de anunciar que han resuelto sus diferencias y que harán un comunicado de prensa en el futuro”. El juicio fue presidido por el Juez William Thomas y la disputa legal yacía en que Big Ligas alegaba una ruptura de contrato mientras el argentino alegaba su propia acusación a Salazar y Oviedo por “fraude y representación negligente”.

En cuanto al futuro del artista, el comunicado aclara: "Estas diferencias fueron ahora resueltas, aunque no se dieron detalles. Todas las partes estuvieron presentes en la corte, incluido Londra quién voló/viajó desde Argentina. No hubo comentarios de cuando Londra lanzará nueva música - cuando le preguntaron si sacará nueva música, solo sonrió. Warner seguirá administrando las obras existentes de Londra, pero no se realizaron comentarios sobre sus futuras obras/trabajos”

Los fanáticos del cantante, que ya generaron un revuelo en redes sociales hace unos meses con el hastag #FreePaulo pidiendo su desvinculación del contrato con Big Ligas para que pudiera sacar nueva música, ya están comenzando a festejar la libertad del artista.