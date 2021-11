Contundente respuesta de Sarah Jessica Parker a quienes la critican por sus arrugas y canas

A los 56 años, Sarah Jessica Parker se prepara para volver a la televisión con una nueva serie, y tras las críticas que recibió por sus arrugas y canas, decidió dar una contundente respuesta a modo de reflexión.

En diálogo con la revista Vogue, la actriz se sinceró: “¿Qué pasaría si fuera un hombre?”, dejando así a la luz que todavía existe una sentencia lapidaria a toda mujer por envejecere. Además, cuestionó que en las redes sociales sus seguidores comenten alarmados: “¡Cabello gris, cabello gris, cabello gris! ¿Tiene el pelo gris?”.

Sarah Jessica Parker.

Mientras está rodando capítulos de la la nueva ficción And just like that..., secuela de la legendaria Sex and the City, Sarah Jessica Parker reflexionó: “Hay tanta charla misógina sobre nosotras que nunca sucedería sobre un hombre”.

“Se siente casi como si la gente no quisiera que estemos bien en el lugar en el que estamos, como si casi disfrutaran de que nos duela lo que somos hoy, aunque elijamos envejecer de forma natural y no lucir perfectas o si nos hacemos algo si eso nos hace sentir mejor”, cuestionó la actriz.

Finalmente, Sarah Jessica Parker arremetió: “Sé cómo me veo. No tengo otra opción. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?”.