El imperdonable motivo por el cual le prohibieron a L-Gante la entrada a un shopping

L-Gante se ha convertido en el cantante local del momento. Su particular estilo musical le posibilitó ganarse el corazón de miles y miles de fanáticos rápidamente y su popularidad crece a pasos agigantados. Hoy, el intérprete de Cumbia 420 se encuentra en la cima de su carrera y está recorriendo la Argentina para llevar sus canciones a cada rincón del país.

En medio de su gira, ahora el papá de Jamaica visitó Corrientes y protagonizó un incómodo momento en la puerta de un centro comercial. El joven intentó ingresar al shopping y los guardias de seguridad le prohibieron la entrada. ¿El motivo? Algo imperdonable para los tiempos que corren a nivel mundial: no llevaba puesto su tapabocas.

Si bien un fanático le había regalado una camiseta que intentó usar para cubrirse, los uniformados no le permitieron el ingreso y tras varios intentos fallidos se retiró del lugar. "En Resistencia se fue al shopping. Vino un fan y le tiró una camiseta de Chaco For Ever, como no tenía barbijo se la puso como bufanda y no le dejaron entrar”, contó Sergio Nazer, el productor de la gira.

L-Gante

Luego del desafortunado momento, bromeó sobre lo ocurrido en su cuenta de Instagram, donde lo siguen cuatro millones de personas. "Me olvidé el tapaboca compaaaaaaa", redactó junto a la postal donde se lo ve con la remera, que un fan le obsequió, cubriendo su rostro.