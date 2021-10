La conmovedora carta de despedida de Pamela y Stefi, las hijas de Ana Rosenfeld, para su papá Marcelo Frydlewski

Marcelo Frydlewski estaba internado hace casi dos meses, en una de las clínicas más importantes de Miami. Llegó allí luego de hacerse un testeo para regresar a la Argentina junto a su mujer, Ana Rosenfeld, y diera positivo de COVID-19. Desde ese momento, día a día, la situación se puso más a contramano.

"Empeoró su estado, el tema fue la neumonía, él tuvo un cáncer de pulmón... él tuvo un covid tranquilo al principio, de hecho Ana no tuvo síntomas. Él es un tipo jovial, sano, fuera de que tuvo ese cáncer no es un tipo que fume ni que tome alcohol, ni que haga excesos. Ahora literalmente es un milagro", contó Yanina Latorre en LAM.

En la mañana de este sábado 9 llegaron las noticias que nadie quería oír: el “bueno de Marce”, así lo describió todo el mundo, se había ido para siempre. Su esposa, desconsolada, pasó las últimas horas a su lado. Y tratando de encontrar explicaciones en el más allá: “Es grande mi agradecimiento a tanta gente que me da fortaleza Es angustiante la espera para los que estamos dentro y mucha ansiedad para los que esperan alrededor y se preocupan", escribió en sus redes hace unos días.

Cerca del mediodía de Buenos Aires, después del silencio de Ana, la que dijeron lo suyo fueron Pamela y Stefi, las hijas de la pareja, quienes escribieron dos conmovedoras cartas de despedida: "No sé cómo voy a seguir sin vos, pero sé que siempre me vas a guiar", coincidieron.

Pamela fue la primera, y en su cuenta de Instagram publicó: "Pienso en vos PAPÁ. No me alcanzan las palabras para decir lo que sos en mi vida me enseñaste todo y mucho más, nos formaste con amor, alegrías y sabiduría. Junto a mamá nos dieron lo mejor que alguien podía soñar tener. Sos enorme, papá”.

“Luchaste hasta el último minuto. Te amo eternamente, no sé cómo voy a seguir sin vos pero sé que siempre me vas a guiar como lo hiciste hasta hoy volá alto papá, Te amo", agregó con un video de su casamiento.

Stephanie, abogada como su mamá, fue igual de profunda: "Viviste como cualquier persona en el mundo quisiera vivir. Disfrutaste más de lo que se podía. No te privaste nunca de nada. Formaste la familia que todos queremos formar. Viviste como pocos y luchaste como ninguno. El que todo lo puede y todo lo sabe”.

“El que admiro más que a nadie en el mundo. Deseo que el mundo entero pueda tener un papá como lo tuve yo. Te prometo que voy a honrarte toda la vida y cuidar a todos como te prometí. Sos mi héroe, mi ídolo, mi Hulk para siempre. Y yo tu supergirl como una de las últimas palabras que me escribiste. Te amo con todo mi corazón. Volá alto papi acá te vamos a extrañar y necesitar mucho", terminó.