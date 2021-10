Cinthia Fernández habló de la experiencia paranormal de su hija de seis años

Cinthia Fernández es una de las figuras argentinas que más activa se muestra en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, donde la siguen más de cinco millones de personas, suele compartir divertidos videos junto a sus tres pequeñas Bella, Charo y Francesca. Ahora, sin embargo, sorprendió a los internautas con un pequeño relato paranormal de una de ellas.

La panelista de LAM les contó a sus fanáticos que, desde hace un tiempo, su hija de seis años tiene experiencias místicas. "Chicos, les tengo que contar algo. Primero, me está mandando canciones de Jesús. Segundo, me está pidiendo que cante canciones religiosas... No sé por qué las sabe", comenzó diciendo sobre Francesca.

Además, reveló que su hija menor, en más de una oportunidad, ha visto a Dios. "Mi mamá me contó que el otro día, le contó que se peleó con un compañero porque le decía que Dios no existía y ella le dijo '¿no ves que está ahí sentado?", expresó la mediática.

Cinthia no sabe de dónde procede la inclinación religiosa de la infante ya que ella en su casa no predica ninguna fe y manda a las niñas a un establecimiento educativo laico. Sobre el comienzo de las vivencias místicas de la pequeña, señaló: "Esto empezó cuando nos fuimos de campamento. Francesca montó unos caballos de campo a pelo. La idea era que pasearán, pero salió galopando y se comió un bosque entero. Se cortó toda la cara".

Y continuó: "Yo le dije que lo que pasó fue un milagro y que la salvaron los angelitos, que alguien la estaban cuidando. Pero porque realmente lo fue, se podría haber matado".