Estas fueron las primeras declaraciones de Luciano Castro y Flor Vigna como pareja

Luciano Castro y Flor Vigna fueron esta semana los protagonistas del romance más inesperado del año. Luego de las repercusiones por la bomba que lanzaron desde Los ángeles de la semana, la flamante pareja dio su primera entrevista en exclusiva con el programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de El Trece.

"Que linda pareja. ¿Cómo andan?", comenzó diciendo Maite Peñoñori. "Bien Maite, muy bien. Que buena investigación, te felicitamos. Trajimos las mismas zapatillas para que veas que consta en actas", lanzó el galán sobre el particular detalle que observó la panelista de LAM sobre el calzado de la bailarina, lo que ayudó a descubrir que era ella la de la foto. "Bien, que guacha, ¡nos descubriste!", agregó la rubia.

Luego el Castro volvió a referirse a que la intención de la pareja fue mostrarse juntos y que no fueron descubiertos por nadie. "Me gusta que sepan que no nos descubrieron, que quisimos nosotros. Vos te pensás que vinimos a chapar a un gimnasio por que somos bolud*. No, lo hicimos porque quisimos", comentó el actor. "Dijimos, relajémonos, ya fue, no hay nada que esconder. Seamos libres", agregó la bailarina.

"¿Ya le dicen noviazgo a lo que tienen", preguntó Maite. "Nooo", respondió Castro, ante la carcajada de Vigna. "Es una genia la china", comentó el galán. En ese momento, ella planteó la posibilidad de ponerle título al romance y él le comentó de forma sarcástica: "Callate la boca".

De esta forma, la pareja se mostró por primera vez junta ante las cámaras y brindo su primera entrevista para la televisión.