Flor Vigna vive un inesperado romance con el soltero más codiciado del momento

En Los Ángeles de la mañana confirmaron esta mañana el romance entre Flor Vigna y Luciano Castro. Según informaron en LAM los actores fueron vistos a los besos en un reconocido gimnasio de zona Norte.

"Ella entrenaba en ese lugar y él se anotó. Después estuvieron a los besos, delante de todos los que estaban ahí. Tengo dos testigos que me lo confirmaron", comentó la panelista de LAM Maite Peñoñori. Por su parte, Pía Shaw agregó: "Sabrina Rojas me dijo que no tenía ni idea de esto pero que tampoco iba a opinar", reveló la angelita.

Además, el programa conducido por Ángel de Brito sumó pruebas. "A Luciano Castro lo reconocimos con su camioneta, pero nadie se percató de quién era la chica de gorrito. Podía ser cualquiera porque está camuflada, pero se sabe que es Vigna", comentó el conductor.

"La dejó a las once de la mañana. Si uno hace zoom en las zapatillas de ella, se ve que son las mismas que ella utiliza siempre para entrenar. Con lo que me contaron dos fuentes que los vieron más eso", comentó Maite y luego sumó: "El viernes estuvieron juntos, se fueron los dos en la camioneta de él y estuvieron a los besos en el gimnasio frente a otras personas. Dije no puede ser. Me puse a chequear y estuvieron ahí".

Recordemos que Castro se separó hace varios meses de Sabrina Rojas, con quien tuvo dos hijos. Actualmente la mendocina se encuentra en pareja con el Tucu López. Por su parte, Vigna terminó su vínculo con Nicolás Occhiato a principios de este año.