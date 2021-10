El sugerente mensaje de Flor Vigna tras ser vinculada con Luciano Castro

Ayer confirmaron una bomba en Los Ángeles de la mañana. Ángel de Brito y sus angelitas contaron detalles sobre el sorpresivo romance entre Flor Vigna y Luciano Castro. Según informaron en LAM los actores fueron vistos a los besos en un reconocido gimnasio de zona Norte.

"Estuvieron a los besos en el gimnasio delante de todos. Tengo dos testigos que me lo confirmaron", comentó Maite Peñoñori. Además, el programa de chimentos sumó pruebas. "A Luciano Castro lo reconocimos con su camioneta, pero nadie se percató de quién era la chica de gorrito. Podía ser cualquiera porque está camuflada, pero se sabe que es Vigna", comentó el conductor de LAM.

"Si uno hace zoom en las zapatillas de ella, se ve que son las mismas que utiliza siempre para entrenar", sumó Maite sobre la foto del estacionamiento. Luego, agregó: "El viernes estuvieron juntos, se fueron los dos en la camioneta de él".

Tras las repercusiones por la noticia, se generó gran expectativa sobre cuál sería la reacción de Sabrina Rojas, la ex pareja del actor. "Sabrina no sabía absolutamente nada. ‘No tenía ni idea’, me dijo. ‘Obviamente no voy a opinar’", comentó Pía. "Me dijo que no estaba viendo el programa y que no iba a opinar ‘porque ya es cosa de Lu’", aseguró.

Ahora, todas las miradas apuntaban a Vigna, esperando algún tipo de comentario al respecto. Fue así que la bailarina compartió un particular mensaje en sus redes sociales que sorprendió a sus seguidores. "No me canso de compartir este texto. Por favor, eso que le tenés ganas empezarlo como puedas", escribió la rubia junto a una emotiva reflexión.

"Empiece ahora. Empiece donde está. Empiece con miedo. Empiece con dolor. Empiece con duda. Empiece con manos temblorosas. Empiece con vos tímida, pero empiece. Empiece y no se detenga. Empiece donde está, con lo que tiene. Solo empiece", dicta el típico mensaje de superación personal.