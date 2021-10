El gesto de Sabrina Rojas al enterarse del romance entre Luciano Castro y Flor Vigna

Ángel de Brito confirmó este mediodía el romance más inesperado del año. En Los ángeles de la mañana reveló que Flor Vigna y Luciano Castro están juntos. "Tengo dos testigos que me lo confirmaron", agregó la panelista de LAM Maite Peñoñori.

"A Luciano Castro lo reconocimos con su camioneta, pero nadie se percató de quién era la chica de gorrito. Podía ser cualquiera porque está camuflada, pero se sabe que es Vigna", comentó el conductor sobre la foto que se había viralizado en las últimas horas.

"El viernes estuvieron juntos, se fueron los dos en la camioneta de él y estuvieron a los besos en el gimnasio frente a otras personas. Me puse a chequear y estuvieron ahí", agregó Maite.

Tras confirmarse la noticia, que generó gran repercusión en los medios, todos estaban atentos a cuál sería la reacción de Sabrina Rojas, la ex pareja del actor. "Sabrina no sabía absolutamente nada. ‘No tenía ni idea’, me dijo. ‘Obviamente no voy a opinar’", comentó Pía Shaw sobre el mensaje que recibió de la actriz. "Me dijo que no estaba viendo el programa y que no iba a opinar ‘porque ya es cosa de Lu’", aseguró.