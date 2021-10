Juana Viale reveló la sorpresiva pregunta que le hizo Mirtha Legrand apenas salió de su operación

Mirtha Legrand fue iternada el pasado jueves en el sanatorio porteño Mater Dei, donde le colocaron dos stents por un problema coronario. Y ahora, Juana Viale reveló la sorpresiva pregunta que le hizo la diva apenas salió de su operación.

“Estaba recién salida de la operación y me empezó a preguntar por la obra de teatro que yo había ido a ver el viernes. Es admirable su fortaleza, es curiosa”, confesó asombrada Juana Viale en diálogo con un móvil de Intrusos (América).

Con respecto a la salud de Mirtha Legrand y las expectativas sobre la fecha de su alta médica, Juana aclaró: “Va a estar hasta que esté todo óptimo. Estuve con ella y está muy tranquila. No es que se desvaneció ni pasó nada de todo eso. Siempre consulta con el médico”.

Sobre el tema, Viale agegó que no hubo ningún tipo de improvisación sobre la marcha. “No fue una cosa que uno tenía que actuar y tomar decisiones... No, no, no, por eso estamos todos tranquilos, está todo bien. Ella está bien, de buen ánimo, está comiendo”, detalló.

Por otro lado, la actriz también se refirió a la polémica por la filtración de la foto de Mirtha Legrand internada. Si bien Juana Viale evitó darle mayor trascendencia al asunto, disparó una contundente frase sobre el horrible episodio.