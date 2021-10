Polémica por la filtración de una foto de Mirtha Legrand internada: la palabra de Juana Viale

Mirtha Legrand se encuentra internada desde el jueves, tras atravesar una complicación coronaria que derivó en la colocación de dos stents. Con el correr de los días, trascendió que una imagen de la diva fue captada en el sanatorio porteño Mater Dei, y tras la polémica por la filtración, Juana Viale opinó sobre el tema.

Recordemos que este lunes, se conoció un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, y en el programa Intrusos (América) dieron detalles sobre el cuadro que transita la legendaria conductora.

Por otro lado, el movilero Alejandro Guatti informó que las autoridades del mencionado centro médico en el que está internada La Chiqui, quieren dar con la persona que tomó esa imagen y tomar las correspondientes medidas. En este sentido, ya iniciaron una investigación para saber si la foto fue capturada por un empleado, o desde el centro de monitoreo de las habitaciones de los pacientes de la unidad coronaria.

Por su parte, Juana Viale opinó sobre el tema: "Me parece una pelotudez que hagan esas cosas". Y agregó: "No me enoja. Me parece que tiene que haber un límite y hay que preservarlo".