Fuerte respuesta de L-Gante tras las críticas por su encuentro con Alberto Fernández

Durante el fin de semana, L-Gante visitó la quinta de Olivos para encontrarse con el presidente Alberto Fernández. Pero la reunión en cuestión, desató furiosas críticas al popular cantante, por lo cual decidió dar una fuerte respuesta en la red.

A través de un comunicado en Facebook, L-Gante expresó contundente: “Tuve una charla con el Presidente. A base de esto, que sucedió hacia toda la gente, dedico estas palabras... Yo soy Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante; con tan solo 21 años me las arreglé como pude y logré muchas cosas, como formar y sacar a mi familia adelante. El presidente me recibió para saber lo que él piensa y yo hacerle saber mi pensamiento. Si el día de mañana hay otro presidente y me recibe, también voy a estar. Porque tengo el privilegio y porque se me da la gana. A mí no me importan los partidos políticos, a mí me importa el pueblo y que su voz se escuche. A mí no me invitaron. A mí se me ocurrió la idea de conocer al Presidente de mi país. Y así fue”.

L-Gante asistió a la quinta de Olivos con su pareja y su pequeña hija llamada Jamaica. Entre las cosas que le dijo Alberto Fernández al artista, hubo una confesión sobre sus intenciones de cara al difícil momento que atraviesa el país. “Tenemos la oportunidad de hacer las cosas de otro modo y bien”, exrpesó Presidente.

En tanto que L-Gante en el encuentro argumentó: “Yo estuve viendo algo suyo en la tele hace unos días, yo tenía esa idea. En unas entrevistas [usted] había dicho de cambiar planes sociales por planes de trabajo. Yo me pongo a pensar un poco que es en el futuro también. Me gustaría que, en vez de agarrar una regalía, se agarre un trabajo y lo que ganaste lo ganaste vos con eso”.

