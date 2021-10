Revelan el verdadero motivo de la renuncia de Jimena Monteverde a su programa

Los seguidores de Jimena Monteverde quedaron sorprendidos tras la renuncia a su programa Como Todo (Net TV), y ahora trascendieron los motivos por los cuales la chef se bajó de su ciclo de cocina.

Frente a cámaras, Coco Carreño, compañero de Monteverde interpeló: "Llegó el momento, digamos todo. Estamos muy contentos de estar acá pero todos preguntaban ¿dónde está Jimena? ¿Qué va a pasar con Jimena?". Entonces Jimena respondió a modo de humorada: "Yo no quiero tener nada que ver con él. Ya les dije que se los dejaba y que no me hacía más cargo". Carreño por su parte siguió en el mismo tono y agregó: "Está con mucho laburo y muy cansada. Se va a descansar porque sino nos vamos a terminar peleando entre todos".

Finalmente, Jimena Monteverde se sinceró: "Me fui por unos días y me voy a ir por otros días más. Hoy vine a contarles que me voy a despedir. Vamos a estar haciendo el aguante y el apoyo mirando desde casita el programa todos los mediodías. Para todos los que preguntaron y se preocuparon, quería explicarlo. Hoy es mi despedida de Como todo. Pero uno nunca sabe, no es que me despido para toda la vida, siempre se puede volver".

Según informó La Nación, el cambio de horarios en la grabación -de 8:30 a 14- fue lo que genero la renuncia de Jimena Monteverde. De todas formas, la chef seguirá a cargo de la cocina de La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece), y también seguirá siendo parte de Expertas TV (El Nueve). A su vez, hay versiones que indican que la cocinera podría tener programa propio el año que viene en El Trece, lo cual explicaría su alejamiento del ciclo de Net TV.