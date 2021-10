El gesto de Ivana Nadal tras ser denunciada por irse sin pagar de un bar

Ivana Nadal protagonizó una nueva polémica en las redes sociales. En esta oportunidad fue una joven quien la denunció por haberse ido sin pagar del bar en el que trabaja. "Ayer fue Ivana Nadal a comer a mi laburo y ¿pueden creer que se fue sin pagar y lo tuvimos que pagar nosotras?", escribió damnificada en su cuenta de Twitter. Tras las repercusiones del mensaje, la modelo decidió contactarse con la moza para solucionar el malentendido.

"Hola Cande, ¿cómo va? Che, te hago una consulta, vi que hiciste un tuit diciendo que yo me fui de un bar sin pagar y que lo tuviste que pagar vos. Quería saber dónde trabajabas y cuánto habías pagado porque el único lugar al que hace poco fui fue una invitación y por eso me fui sin pagar, pero si te lo hicieron pagar a vos decime cuánto es, pasame tu cuenta y listo, hermosa, no era tanto quilombo. Me lo podías decir a mí", fue el mensaje que le mandó la influencer.

"No, tranqui, no te hagas problema, yo ya borré todo porque se armó un bardo increíble, cuando vos te fuiste me dijeron: ‘¿Qué pasó con esa mesa?’. Dije: ‘Nada, era de Ivana’, y me dijeron que había que pagarla igual", respondió Candela-

No conforme con lo sucedido, Nadal intercambió mensajes con la dueña del local, quedando al descubierto que todo fue una mentira. "¿Tuvo que poner plata ella?", consultó Ivana. "No", fue la categórica respuesta. "Quiso algo de fama. Es fácil pegarme", concluyó Nadal.

Finalmente, Ivana subió un video a las redes respondiendo a las agresiones que recibió, donde la acusaban de poner en riesgo el trabajo de la mesera. "Ella no perdió su trabajo. Ella no tuvo que poner dinero en ningún momento. Ella mintió y tuvo que hacerse responsable de su mentira".