Se filtraron las exigencias de Wanda Nara para aceptar la entrevista con Susana Giménez

La escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi generó gran repercusión en los medios de comunicación y en las redes sociales. La supuesta infidelidad del jugador del PSG con La China Suárez despertó una de las polémicas mediáticas más impactantes de los últimos años. Confirmada la reconciliación del matrimonio, la pareja volvió a convivir bajo el mismo techo en su casa de París.

Recordemos que durante la crisis que protagonizó con su marido, solo se vinculó con los medios mediante mensajes que le fue mandando a Yanina Latorre, panelista de Los ángeles de la mañana. Nunca pudimos escuchar su voz en primera persona, solo mediante interlocutores. Pero eso cambiará. La mediática le confirmó una entrevista en exclusiva a Susana Giménez.

Esta semana la mediática anunció la charla mediante un emotivo mensaje en sus Instagram Stories. "Hermosa sorpresa. Gracias amiga por tus palabras, consejos y amor hacia mi familia. Nos vemos pronto", le expresó junto a la foto de un ramo de flores que recibió por parte de la diva del teléfono.

Ahora, trascendió algunos detalles del encuentro y las exigencias de Wanda para dar el ok final. En este sentido, la mediática pidió que la entrevista se realizará de forma presencial desde su casa de París. Además, pidió que Icardi no participe de la misma. Solo será un mano a mano entre Wanda y Susana. Finalmente, cobrará un cachet del cual no trascendió la suma exacta pero se habla de miles de dólares.

Según confirmó Ángel De Brito, Susana viajará en noviembre. El encuentro será televisado por Telefe como parte de un especial de la diva.