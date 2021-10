Cuántos años tenía Luisana Lopilato cuando protagonizó Rebelde Way

Si bien ya era conocida por trabajos anteriores, Rebelde Way marcó el salto definitivo a la fama para Luisana Lopilato, quien tenía 15 años al momento del estreno de la serie. A continuación, compartimos todo lo que hay que saber al respecto y te contamos por qué el programa fue tan importante para ella.



Fuente: Instagram Luisana Lopilato (/luisanalopilato)

Mía Colucci: el inolvidable personaje de Luisana Lopilato en Rebelde Way

Era creída y caprichosa y gustaba de buscarle pelea al grupo de Marizza, el personaje interpretado por Camila Bordonaba. Sin embargo, Mía Colucci también era sensible y tenía un corazón enorme, y quizás se deba a esto que, a casi 20 años del estreno de la serie, se mantenga bien presente en la mente de todos los fanáticos.



Se trata del personaje al que le dio vida Luisana Lopilato con apenas 15 años recién cumplidos, ya que la serie se estrenó el 27 de mayo de 2002 y la esposa de Michael Bublé nació el 18 de mayo de 1987.



Es cierto que Lopilato ya contaba con cierta experiencia en televisión y en teatro, sobre todo gracias a su participación en Chiquititas, uno de los tantos éxitos de Cris Morena.



Sin embargo, gracias a Rebelde Way, la hermana de Darío Lopilato no solo lograría hacerse conocida a nivel masivo, sino que también comprendería que el de la actuación era el trabajo que quería para su vida.



Luisana Lopilato y su recuerdo de Rebelde Way

Este 2021 es más que especial para los fanáticos de Rebelde Way, lo cual se debe a que varios de sus protagonistas, entre ellos la misma Luisana Lopilato, se subieron al tren de los recuerdos y volvieron a traer a la vida las inolvidables historias del Elite Way School.



Hace unos meses, Lopilato les dio el gusto a sus seguidores y volvió a ponerse en la piel de Mía, al menos por unos instantes. En su cuenta de Youtube también compartió algunas claves de lo que significó para ella esa experiencia.



“Fue un personaje que me gustó mucho hacer y fueron mis inicios como actriz”. Acerca de esto último, Luisana explicó que gracias a Rebelde Way comprendió que la actuación era algo que le gustaba, que era algo que quería llevar adelante y que quería "estudiar para hacerlo cada vez mejor”.



Por otra parte, hace unos días hubo un reencuentro de los integrantes de Erreway, la banda musical del programa también famosa por brindar recitales multitudinarios en muchos países del mundo.



En un vivo de Instagram, Lopilato se juntó con Benjamín Rojas y Felipe Colombo y recordaron muchas anécdotas del pasado. Sin embargo, uno de los temas más recurrentes de la conversación estuvo ligado a la ausencia de Camila Bordonaba y al nuevo estilo de vida que eligió hace ya varios años.



Al respecto, la exintegrante de Casados con hijos expresó que le encantaría cruzarse con ella y volver a verla después de tanto tiempo.





Luego de leer todo esto, ¿estás de acuerdo con que el de Rebelde Way fue uno de los trabajos más importantes en la carrera de Luisana Lopilato?