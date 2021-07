El verdadero motivo por el que Camila Bordonaba abandonó los medios y dejó atrás a Rebelde Way y a Cris Morena

En declaraciones recientes, Camila Bordonaba confesó que su alejamiento de los medios se debe a los inventos y a los datos falsos que muchas veces se generan en los mismos y a que no encuentra en estos “un corazón”.



A continuación, te contamos todo acerca del impactante cambio de vida de la actriz que se hizo famosa con Chiquititas y Rebelde Way, y que trabajó de la mano de Cris Morena.



Fuente: Cami Bordonaba Fan Account (/camibordfan)

Camila Bordonaba y su alejamiento de los medios

Nacida el 4 de septiembre de 1984, Camila Bordonaba comenzó a desarrollar su carrera artística en los medios de comunicación desde muy pequeña. Ya a los 3 años debutó en el marco del programa Cantaniño, en el cual participaría durante varios años.



A mediados de los 90, formó parte de Chiquititas, el histórico programa de Cris Morena que es recordado por miles de niños y niñas. Sin embargo, el punto más alto de su carrera profesional lo alcanzaría unos años más tarde, en 2002, de la mano de Rebelde Way.



Junto a Luisana Lopilato, Benjamín Rojas y Felipe Colombo, Bordonaba protagonizó una historia para adolescentes que trascendería las fronteras y llegaría a numerosos países del mundo.



En los años que siguieron, la artista de 36 años participaría de otros trabajos en la pantalla chica argentina, aunque por entonces también comenzaría a hacerse presente su deseo de alejarse de los medios.



Hace unas pocas semanas, cuando Rebelde Way celebró su 19° aniversario, Camila fue invitada a los festejos, pero no pudo asistir ya que se encuentra viviendo en el sur del país.



Sin embargo, compartió una carta en la que, además de recordar con cariño su paso por la novela juvenil, también expresó por qué tomó la decisión de alejarse de la exposición pública:



“Elijo alejarme de la exposición que generan (los medios masivos) porque muchas veces se llena de datos falsos y de inventos, por lo que no siento ahí un corazón”, dijo entre otras cosas.



¿Qué es de la vida de Camila Bordonaba en la actualidad?

De acuerdo con Crónica, Camila Bordonaba se encuentra viviendo en Bariloche desde hace algunos años y, si bien ya no lo hace en los medios masivos de comunicación, sigue haciendo uso de sus habilidades artísticas.



En cuanto a la vida que decidió llevar hace unos años, se informa que primero abrió un centro cultural en San Telmo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que luego comprendió que ya no tenía ganas de vivir en esta provincia.



Fue entonces cuando, a bordo de su motorhome llamado “Teodoro”, emprendió un viaje por el interior del país que primero la llevó a las inmediaciones de Bahía Blanca y que terminó en plena Patagonia argentina.



En cuanto a su pasado, la actriz y cantante parece no tener remordimientos y guarda buenos recuerdos de sus años como artista mediática.





¿Qué opinas? ¿Sabías de la nueva vida que está llevando la actriz que durante años trabajó a la par con Cris Morena?