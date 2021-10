Así fue la estrategia de Mauro Icardi para seducir a la China Suárez a espaldas de Wanda Nara

Este lunes en Los ángeles de la mañana (El Trece), dieron detalles de la estrategia "pirata" de Mauro Icardi para seducir a la China Suárez a espaldas de Wanda Nara.

La panelista Yanina Latorre explicó: “El código del pirata en las redes es así: empieza un guiño inocente de un lado, un like, el emoji del fueguito o de las manitos. Generalmente los piratas o no se siguen o solo uno sigue, pero no es mutuo”.

Luego, la integrante de LAM agregó: “El otro recoge el guante, te manda una foto, te manda el teléfono, porque cuando no hay respuesta es que el otro no agarró viaje. Por ejemplo, si quiero llamarte la atención con el nombre (de usuario), te sigo y te dejo de seguir tres veces seguidas. Eso es un aviso de que te quiere hablar. O te likea 15 fotos de la nada y después le saca el like, para borrar la evidencia”.

Finalmente, Yanina Latorre concluyó: “Con mucho like, con seguir y dejar de seguir, el otro entiende que está libre para hablar a ver si vos estás...”.

Sobre la eficacia de esta estrategia, la panelista aseguró: “Wanda nunca lo vio en Instagram todo eso. El pirata profesional no te deja el like, te likea y a la media hora lo saca porque solamente es a los efectos de avisar que está libre o que te quiere decir algo”. De esta manera, la panelista dio a entender cómo fue que procedió el delantero del PSG con la China Suárez.

Recordemos que Mauro Icardi tendría un historial de presuntas infidelidades, ya que hace un tiempo Wanda Nara contó en una entrevista qué pasó luego de que descubrió que el futbolista tenía siete celulares.