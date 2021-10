La dura acusación que deja a Wanda Nara mal parada en el escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, con la China Suárez como tercera en discordia de la situación, anota ahora un nuevo capítulo con una dura acusación que deja a la mediática mal parada por una situación del pasado.

En diálgo con Juan Echegoyen para Metro Live, Mariana Diarco destruyó a Wanda por interponerse en la historia de amor entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson cuando comenzaban a salir. “Yo estoy en contra de la hipocresía (…) y acá pusimos la vista sobre la China y no sobre Icardi, que tiene el compromiso sentimental”, comenzó la entrevistada.

Luego agregó: “Fue súper hipócrita. Yanina Latorre dijo que la China se le hizo la amiga, ¿no fue así como ella conoció a su marido? ¿Icardi no era amigo de Maxi López? ¿Y con qué tupé le dice putit* a la China cuando todos los que arrancamos por el 2008 o 2009, más o menos, cuando Demichelis estaba muerto por Evangelina Anderson, Wanda Nara lo perseguía toda la noche en (la discoteca) Ink, sabiendo que ellos ya tenían algo?”

Cargando más las tintas en su acusación, Mariana Diarco aseguró: “Wanda lo persiguió por todos lados sabiendo que Demichelis tenía ´un algo´ con Evangelina. Demichelis, claramente, no le dio bola porque estaba muerto con Eva y desde allí que ya no son más amigas”.

Finalmente, Diarco reflexionó sobre el momento que está atravesando Wanda: “Si eso no es karma, yo no sé qué es el karma. No conozco a fondo la historia (…) pero me molesta la violencia sistemática y el ataque. ¿Quiénes somos para cancelar a alguien? Agarrátela con el tipo. ¿La mina se hizo la amiga, te falseó? ¡Chau, la mina! Todas las que hemos sido cornudas, porque de la muerte y los cuernos no se salva nadie, sabemos que la persona que está comprometida es la que está con vos, la que te prometió monogamia es la que está al lado tuyo. Agarrátela con el pibe”.

