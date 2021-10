Verónica Ojeda reveló un dato comprometedor del pasado de Wanda Nara

Verónica Ojeda se sumó al escándalo que están protagonizando Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez. La ex mujer de Diego Maradona opinó sobre la polémica separación y apuntó contra la mediática, acusándola de haber tenido en el pasado la misma actitud de la que hoy acusa a la actriz.

"Wanda me hizo lo mismo", se escucha decir en un audio que difundió el periodista Daniel Ambrosino en América Noticias. "Yo ya estaba de novia con Diego. Esto pasó en el verano del 2006. Diego ese fin de semana se había ido con Alejo Clérici a la fiesta de la revista Gente, pero ya estaba conmigo y yo me entero de todo esto por la tele", agregó Ojeda en relación a la conocida nota de Wanda con Intrusos mostrando el supuesto calzoncillo de Maradona.

"Cuando Verónica dice que se entera por la tele, se enteró por Intrusos. Las imágenes mostraban a Wanda subiéndose a la camioneta, saliendo del hotel y yendo a la quinta de Clérici. Luego, ella en el móvil de Intrusos, yo parado adelante de la cámara mostrando el calzoncillo de Maradona. Que en realidad, no era el calzoncillo de Diego", cerró Ambrosino recordando aquel verano de 2006.

"Eran de mi ex, no eran de Maradona", aclaró Celeste Muriega, quien fue pareja de Clérici. "Ella quería meterse a la pileta y como no había mallas, entonces mi ex le prestó sus calzoncillos", agregó.