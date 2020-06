Jorge Rial reveló las dos artimañas que inventó para hacer famosa a Wanda Nara

Durante el año 2006, una joven Wanda Nara daba sus primeros pasos en el mundo de la farándula. Dispuesta a todo para alcanzar su objetivo comenzó a planear su estrategia de impacto para los medios. Primero, su nombre comenzó a sonar con fuerza cuando se la vinculó sentimentalmente a Diego Maradona, después de que luciera el supuesto calzoncillo del futbolista. Y, después, porque ella aseguró que este affaire no podía haber existido, ya que ella era una mujer "virgen". Pero todo fue producto de sus mentiras. Y así lo reveló Jorge Rial en "Intrusos".

Todo surgió cuando hablaban de la serie sobre la vida de la actual esposa de Mauro Icardi. En ese momento, el conductor se preguntó si él no tendría que formar parte de la biopic. Y detalló cuál fue su valioso aporte, a la hora de convertir a Wanda en una estrella internacional.

"Me llama el productor Julián León y me dice que hay una chica que quiere ser famosa y quiere que le inventemos algo en el programa, algún quilombo. Le digo: ‘¿Quién es?' Me responde: ‘Wanda Nara'. ? ‘No la conoce nadie, no le demos bola", empezó relatando Rial.

Y luego siguió: "Cuando salgo de la parrilla dónde estaba, me llama Fabio Cuggini y me dice: ‘Estoy volviendo de Mar del Plata. Acabo de ver a Maradona con una mina’ ‘¿Qué mina?' ‘Wanda Nara'. Se me congelan los huevos, literalmente. Cuelgo, lo llamo al productor y le digo: ‘¡Llamala ya!".

Rial explicó que, después de hablar con Wanda, le mandó un móvil a hotel dónde ella había conocido a Diego, durante la fiesta de la revista Gente . Pero que necesitaban algo que fuera del jugador, "una prueba de vida" de que había pasado la noche con él. "Dijimos: ‘Seamos sutiles, no caigamos en la cosa grosera'. ¿Qué dijimos? ‘Un calzoncillo'", relató el conductor.

De manera que el camarógrafo Beto Stark, decidió "sacrificar su calzoncillo" para hacerle creer a la gente que era el de Diego.

Pero lo cierto es que este invento dio lugar a otro."Revista Paparazzi se suma a esto. El tema era cómo bancar a Wanda, que era alguien que no tenía trayectoria de nada. Y esto de la virginidad se le ocurre a Luis Ventura y salió de esto que dijo ella: ‘A los 18 años una chica no tiene sexo’. Ahí nace el mito de que era virgen. Sabíamos que no, porque ya nos había contado...Pero después inventamos la tapa donde ella sale como virgen, que venía con una estampita, y agotamos esa edición", confesó Rial.

Finalmente, señaló: "Este fue el nacimiento de Wanda. Esa nota que ven ustedes es la primera que hizo y la dio acá. En ese momento había una escalera en la escenografía. Un rato antes la veo que estaba con unas zapatillas... y la mando a vestuario para que la ‘lookeen’ de otra manera. Y ahí empieza la historia. Pero quiero decir que nosotros lo único que hicimos fue darle el entorno, ella fue muy inteligente. Fue vivísima".