Tras su salida de Bake Off, Silvina habló de la controversial actitud de Emiliano

El pasado domingo, un nuevo pastelero debió abandonar Bake Off Argentina. Como cada semana, los concursantes se enfrentan para conservar su lugar y quien no logra cautivar el paladar del exigente jurado debe abandonar la famosa carpa de Telefe. En la última eliminación, quien quedó afuera del reality fue Silvina Santarelli.

La concursante debía preparar una torta de tres niveles de galletas que tenía que contener, como mínimo, 15 galletas y medir 30 centímetros de altura. Además, dos tipos de masa diferentes, dos rellenos elaborados, una confitura y frutas frescas. Si bien a lo largo de toda la competencia se había destacado con sus elaboraciones, su error la hizo quedar fuera de juego.

Ahora, tras su salida y al ver feas actitudes de Emiliano, quien también había quedado en la cuerda floja junto a ella, salió a hablar. “Viendo el programa me enteré que me criticó. La verdad que me dolió un montón porque no pensé que un compañero me podía criticar ni a mí ni a nadie. Yo siempre miré lo que hago yo, no lo que hacen los demás. Si los demás hacen algo que para mí no está bien, ¿Quién soy yo para juzgar algo? Para algo está el jurado”, señaló en diálogo con La Once Diez.

Bake Off Argentina

Y agregó: “Con respecto a las consignas, esto de no cumplir las consignas, es muy dudoso. Con lo de las tabletas de chocolate, a mí nadie me dijo que no había que usar moldes”.

Al aire, Silvina se mostró muy dolida y aseguró que sobre el tema no se sentaría a hablar con Emiliano. “Yo le di un re abrazo a Emi porque lo apreciaba. Yo digo: qué lástima. Yo no lo haría. Yo siempre me fije en lo que hago yo sin criticar a nadie”, cerró apenada.