Luego de su salida de Bake Off, Gabriel habló sobre el "fraude" de Silvina Santarelli

Luego de lo que ocurrió en la última edición de Bake Off Argentina con Samanta Casais, todas las miradas están enfocadas en que se cumpla al pie de la letra las condiciones que estipulan que todos los pasteleros deben ser amateurs. En los últimos días, se dio a conocer que Silvina Santerelli tomó clases con el chef Pedro Lambertini y muchos la acusaron de "fraude".

Ahora, Gabriel Amato, el taxista que fue el primer eliminado de esta edición de la competencia de Telefe, salió a hablar y opinó sobre la polémica que se generó con su compañera. "Silvina es una más de nosotros, es muy humilde", expresó en diálogo con La Once Diez y agregó: "Es una polémica de redes que se ha plantado y nada más que eso. Entre nosotros, con Silvina la mejor".

Además, al aire contó una recomendación que una de las jurados le dio. "Dolli es una genia, me ayudó un montón. Venía y me daba consejos. Ayer en el programa hubo algo que no salió al aire, porque está muy editado, obviamente. Yo preparo cuatro bizcochuelos, ella pasa por el costado de mi estación y me dice ‘ponete a hacer tres bizcochuelos más porque no te va a dar la altura’. Ahí es donde se me complicó el tiempo y me faltó tiempo para darle un poco de color a la torta", indicó.

Y sumó sobre los cocineros: "A Dolli yo jamás la tuteé. El respeto era ante todo, eso es lo que te inspira. Dolli te inspira respeto y admiración. Pamela estuvo en la estación mía dos o tres apariciones, nada más, pero siempre bien amable, muy cordial. Y Betu es como es ahí en su vida también, porque estaba con nosotros".