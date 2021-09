La ola de memes que dejó la primera gala de eliminación de Bake Off Argentina

Este domingo finalizó la primera semana de Bake Off Argentina y por ende, se conoció al primer participante que quedó afuera de la competencia. Luego de una larga e intensa semana de desafíos, Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar tuvieron en sus manos la difícil tarea de eliminar a uno de los reposteros de la famosa carpa de Telefe.

Al comienzo de la emisión se conoció la prueba a la que los 14 participantes se debían enfrentar: realizar una torta doble altura con decoración estilo candy que midiera 20 centímetros de altura y 16 de diámetro. Además, debía contar con dos rellenos y tres variantes del estilo y también, golosinas realizadas por ellos mismos.

Tras evaluar todas las preparaciones, el exigente jurado decidió premiar a Emiliano como "el mejor pastelero de la semana". Belén, Gisela y Gabriel no tuvieron la misma suerte y su desempeño estuvo dentro de los más flojos. Finalmente, quien debió abandonar el programa fue el taxista.

"Gaby, te felicito por haber participado de Bake Off. Me encanta que estés acá, que puedas expresar tu creatividad a través de las tortas, y ¿por qué no el primer taxista pastelero?", lo despidió Villar frente a las cámaras.

Por su parte, Dolli expresó: "Qué lindo fue conocerte, yo creo que vas a seguir con esta pasión, vas a hacer tortas para tu familia, para tus amigos, y por qué no la changa de, además de hacer taxi, que empieces a vender tortas a los vecinos". Betular no se quedó atrás y sumó: "Gaby, si vos estás acá es por algo, te tenés que ir con una alegría muy grande. Berisso va a tener un gran pastelero, no lo dudo, y andá por ese sueño maravilloso que seguro que lo tenés".

En las redes, los televidentes siguieron minuto a minuto lo que ocurrió en el canal de las tres bochas y llenaron Twitter de divertidos memes. Aquí te compartimos algunos de los mejores que están circulando en la web