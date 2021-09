Rating: así fue la primera batalla por los números entre Bake Off y Jorge Lanata

Un domingo más, Telefe y eltrece se disputaron por el rating. Después de muchos meses, quienes lideraron la batalla fueron Jorge Lanata y Bake Off Argentina. Si bien antes ya se habían enfrentado, es la primera vez que el conductor de Periodismo para todos estuvo frente a frente con la nueva edición del reality de pastelería que encabeza Paula Chaves.

El concurso, a diferencia de lo que ocurrió en la edición anterior, sale todos los días. En él, reposteros aficionados deben destacarse en diferentes desafíos durante la semana y poner a prueba su creatividad y destreza para conquistar el paladar del exigente jurado. Su desempeño es evaluado en distintas etapas y en la gala del domingo, el peor competidor de la semana debe abandonar la famosa carpa.

En la última emisión, se conoció al primer eliminado del ciclo 2021. Belén, Gisela y Gabriel fueron los tres que estuvieron en la cuerda floja y finalmente, quien abandonó el reality fue el taxista. "Gaby, te felicito por haber participado de Bake Off. Me encanta que estés acá, que puedas expresar tu creatividad a través de las tortas, y ¿por qué no el primer taxista pastelero?", lo despidió Pamela Villar frente a las cámaras.

Por su parte, Jorge Lanata en su icónico editorial analizó los cambios en el Gabinete y el recorrido que tendrá que hacer el Gobierno hasta las elecciones y luego de ellas. Además, aire sobre la carta de CFK que agudizó los conflictos en el Frente de Todos, expresó: "Si hay un título posible para esto es guerra total. La guerra es total. En el gobierno interpretan que con la carta Cristina Kirchner encerró a Alberto y no le queda otra que acatar lo que ella quiere, o romper definitivamente. Ella no le deja espacio a Alberto".

¿Qué pasó con los números? Telefe lideró la franja con picos de 14,9 puntos de rating; sin embargo, eltrece logró imponerse en los primeros veinte minutos con 12 puntos.