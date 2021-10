Noelia Marzol habló del difícil momento de salud que tuvo que atravesar con su bebé

Noelia Marzol es una de las figuras que brillan gala a gala con sus performances en La Academia. En su última presentación, realizó un homenaje al doctor René Favaloro que contó con la participación de Hernán Piquín y dejó al jurado de eltrece enamorado. "De lo que va de esta temporada me parece lo más lindo que vi en la pista, en todo sentido", comenzó diciendo Pampita.

"El personaje que eligieron me parece que hizo mucho por la salud mundial, ha salvado muchísimas vidas, es nuestro, es argentino y nos llena de orgullo. Después, eligieron un tema de Piazzolla que es imposible que no te ponga la piel de gallina", agregó.

Noelia Marzol deslumbró en la pista de La Academia

Luego, la modelo hizo un punto aparte y le dedicó unas palabras a Marzol. "Estuvo interpretado maravillosamente bien. Hermosa con tu tango, de verdad, toda la pasión que le pusiste, te reconozco como una gran artista, te valoro, te aplaudo de pie. Me encantó verte bailar, me dio mucho orgullo ver un show de estas características en nuestro programa", expresó.

De Brito, Barón y Valdés también elogiaron la presentación. Visiblemente emocionada, tras escuchar las grandes devoluciones, Noelia contó una difícil situación personal que le tocó vivir cuando llegó su pequeño al mundo. "No puedo hablar. Cuando nació mi bebé...", arrancó su relato.

Y continuó: "No me gustan los golpes bajos, nunca hablo de esto porque es la vida de mi bebito y no tengo por qué hablar de su intimidad, pero tuvo un problemita en el corazón y por eso estuvo mucho tiempo en neo. Este ritmo, con lo que dicen ahora ustedes y demás, me gustó mucho hacerlo, representar ese corazoncito que falló un poco al principio de mi bebé".