Las pruebas que tiene la China Suárez contra Wanda Nara por inventar chats

El escándalo mediático más explosivo del año, y probablemente de los últimos tiempos, continúa latente y mantiene en vilo a millones de personas, que siguen con frenesí toda la polémica que rodea a Wanda Nara, China Suárez y Mauro Icardi.

Este triángulo amoroso que se construyó y que incidió de manera directa en el matrimonio de la famosa y el futbolista aporta capítulos escabrosos a cada minuto. El miércoles se encendió una bomba absoluta, porque María Eugenia saltó a las redes sociales para realizar su descargo.

Claro que Wanda también respondió y eligió definir a la actriz con un improperio fortísimo. Así que las secuelas de este enfrentamiento apenas comenzaron a brotar a la luz y seguramente edificaran muchas más batallas en el plano público.

Dentro del entuerto, una de las principales pruebas de la infidelidad virtual se centraron en la filtración de varios chats que mantuvieron Icardi y Suárez, conversaciones en las que se prodigaban el deseo de encontrarse y conocerse personalmente para darle rienda suelta a la química.

Así se pudieron divisar en programas de televisión, y portales de noticias, algunos intercambios entre la China y Mauro, que disponían de un fuerte contenido hot. No obstante, dentro de su defensa, la ex de Benjamín Vicuña denunció que Wanda fraguó esos mensajes.

¿Qué pasó? Resulta que Ángel de Brito detalló en LAM que se comunicó con un amigo muy cercano de maría Eugenia y que esta fuente le reveló la tremenda maniobra que habría llevado a cabo Nara. En primera instancia, el conductor de LAM explicó: “La fuente me dice ‘todo el histeriqueo con Icardi es cierto’".

Ángel continuó con la información recabada y así prendió fuego a la denuncia impresionante: “Este amigo de la China me agrega ‘mañana va a hablar ella y quizá muestre los verdaderos chats, no esos chats falsos que hizo Wanda con Photoshop’”.

Durísima acusación contra Nara, que implicaría una manipulación de todo este lío. Lo cierto es que la China Suárez ya publicó su postura, con un texto interminable que posteó en su Instagram. La ex de Benjamín Vicuña gritó que no era responsable, que ella no inició el coqueteo con Icardi: “Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué. Tener que contar esto también habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres”.

En esa carta pública, María Eugenia se desligó de su responsabilidad y sostuvo: “Yo no fui quien insistió y propició esta situación. No voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son usadas y juzgadas siempre de las actitudes de conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones y que después bien saben esconde”.