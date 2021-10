La reacción de Pampita cuando le dijeron que Wanda Nara revelará audios con la China Suárez que la involucran

Este miércoles en ShowMatch (El Trece), hablaron sobre el escándalo de Wanda Nara con Mauro Icardi, y se vivió un incómodo momento cuando Yanina Latorre dijo delante de Pampita que Wanda Nara mostrará audios con la China Suárez que la comprometen.

El conductor Marcelo Tinelli le pidió al integrante del jurado Ángel De Brito que le contara las últimas novedades sobre el culebrón que atrapó a todos. Entonces, Yanina Latorre se sumó al diálogo y reveló: “Hoy hablé con Wanda. Icardi es un bol.... No sé si demostrarle fidelidad a Wanda es dejar de seguir a todo el mundo. No fue un pedido de ella”, detalló la panelista.

Luego, Yanina agregó: “Wanda no está en pareja. Está separada. Él está remándola. Yo creo que se rema para adentro, pero él faltó a entrenar dos días y no se presentó en la convocatoria para jugar en la de la Champions League. Le dijo a Wanda que si no volvía con él a París, no jugaba más. Ella tiene un contrato de 3 millones de euros al año con el PSG y tiene la obligación de que él cumpla con el contrato. Están en la misma casa, cada uno en un cuarto. Ella me dijo: ‘Estoy pasando un infierno. No es lo que la gente cree’. Este chico está complicado”.

Además, tras la agresiva respuesta que le dio Wanda Nara al fuerte descargo de la China Suárez, Yanina Latorre advirtió: “Nos estamos metiendo con un mono sin navaja, que es Wanda. Va a mostrar todos los audios que tiene de la China hablando mal de Pampita. Y a su vez me mandó capturas que comprueban su amistad con la China. Esa es su calentura”.

El picante comentario de la panelista de Los ángeles de la mañana (El Trece) incomodó a Pampita, que optó por bajar la mirada y no sumarse al escándalo.