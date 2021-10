Siendo Pampita: qué se verá y ocultará en el reality de Paramount+

El 22 de julio pasado nació Ana, la hija de Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán, y ese mismo día se terminó de filmar el reality "Siendo Pampita" que es muy esperado por los fanáticos de la modelo. Este programa, que consta de varios capítulos, fue realizado durante todo el embarazo y su final es cuando ella ingresa a la clínica para dar a luz a su hija.

La modelo no dio mucho adelanto de lo que verá la audiencia, pero sí filtró que participarán los tres hijos que tiene en común con Benjamín Vicuña, Bautista, Beltrán y Benicio, y si bien en un principio el actor no estuvo de acuerdo terminó accediendo. En cuanto a Delfina y Santino, los hijos que tiene el empresario con Milagros Brito, también participarán, ya que su exesposa estuvo de acuerdo.

"Bienvenida a nuestra vida. Vamos a ser parte de una historia increíble. Y muy pronto te vamos a mostrar cómo nos cambiaste la vida", narró Pampita cuando se dio a conocer las primeras imágenes de su reality. En este sentido, la conductora contó que en el reality muestra imagen de "mujer multifacética, que hace muchas cosas a la vez y trabaja embarazada y en pandemia, un momento único e histórico”.

Según reveló la revista Gente, los cinco chicos solo participarán de dos episodios en roles secundarios y la idea del programa es mostrar el día a día del embarazado. "Es una propuesta lindísima, primero porque me abriría las puertas a toda Latinoamérica y después porque estaría contenida por una plataforma súper buena. El proyecto a mí me encanta y me quedaría un recuerdo lindísimo de este momento que estoy transitando", afirmó Pampita.



Ana nació en la clínica a las 9:30 en el Sanatorio Otamendi por parto vaginal y rompió con un hábito de la modelo. El nombre de todos sus hijos, incluso Blanca (quien falleció a los seis años de edad), comienzan con la letra B y al elegir el nombre Ana dio a entender que Vicuña fue quien pensó en esta tradición.

Fecha de estreno: cuándo y dónde

El reality "Siendo Pampita" se estrenará el próximo 13 de octubre por la plataforma por streaming Paramount+ Latinoamérica y contará con 10 episodios. Quienes deseen verlo, la suscripción es gratuita durante 7 días y luego se debe pagar mensualmente $299 argentinos.