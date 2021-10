Revelan cómo es la tumultuosa convivencia entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Luego de enterarse que Mauro Icardi mantenía acalorados mensajes con La China Suárez, su esposa Wanda Nara decidió tomar la drástica decisión de separarse. Tras el conflicto con su pareja, la mediática abandonó su casa de París y se fue a pasar algunos días a Milán junto con sus dos pequeñas hijas.

El día lunes por la tarde, Wanda compartió un video volviendo a París en su avión privado. La empresaria no volaba sola, sino que lo hacía junto al jugador, quien viajó a buscarla para que regrese con las nenas al hogar familiar.

Esta mañana, fue Yanina Latorre quien contó detalles sobre cómo es la convivencia actual de la pareja. "Ellos volvieron juntos en el avión. Él está empecinado en que si ella no volvía a Francia, él tampoco lo haría y tenía que presentarse a entrenar. Él está empecinado en que si no vuelven a estar juntos, no juega más y si él no se presenta a trabajar la responsable es Wanda porque tiene firmado un contrato", comenzó detallando la panelista de LAM.

"Es gravísimo que un jugador no se presente cuando lo citan. El club, el presidente y el técnico los están llamando a ambos y ninguno de los dos contesta el teléfono", agregó Yanina.

Sobre la actual situación amorosa de la pareja, Latorre reveló: "Hoy por hoy están separados. Duermen en habitaciones separadas. Wanda está que se la llevan los demonios. Él la amenaza con que deja de trabajar si no vuelven".