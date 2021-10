Rating: así fue la pelea por los números entre Lanata y Bake Off

Desde hace varias semanas, Jorge Lanata y Bake Off Argentina se disputan por el rating en uno de los días más difíciles de la semana. Telefe y eltrece apuestan todo los domingos con sus caballitos de batalla para ser los más vistos por el público. Tanto el certamen de pastelería conducido por Paula Chaves, como el programa periodístico, poseen una audiencia fiel que los sigue emisión tras emisión.

Anoche, en una difícil gala de eliminación, los pasteleros debieron preparar una torta de tres niveles de galletas, con al menos 15 galletas y que midiera, como mínimo, 30 centímetros de altura. Además, contener dos tipos de masa diferentes, dos rellenos elaborados, una confitura o mermelada y frutas frescas.

Según el jurado, quienes presentaron las peores preparaciones fueron Silvina, Emiliano y Kalia. Finalmente, quien abandonó el reality fue Silvina, quien expresó: "Yo me hubiera enojado si no hubiera estado yo acá porque realmente no cumplí como tenía que cumplir y nada, muy feliz".

Por su parte, Lanata inició su programa con su icónico monólogo y habló del Día de la Madre, la lealtad peronista y la campaña del oficialismo de cara a las próximas elecciones. "En el Frente de Todos la Lealtad es como el poliamor: aunque parezca que estás casado con alguien te podes revolcar con cualquiera", manifestó frente a las cámaras del canal del solcito.

Finalmente, en competencia directa, quien lideró el rating fue Bake Off Argentina con 13,5 puntos. Periodismo para todos alcanzó como marca máxima 10,7 puntos.