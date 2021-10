Tras su salida de Bake Off, Celeste contó cómo es Betular detrás de las cámaras

El pasado domingo, Bake Off Argentina despidió a un nuevo pastelero de la carpa más famosa de la televisión argentina. Luego de no lograr superar el gran desafío que propusieron los exigentes jurados, quien quedó eliminada de la competencia de Telefe fue Celeste. La pastelera oriunda de Martínez, provincia de Buenos Aires, no pudo destacarse con la preparación de una torta con temática de terror y abandonó "contenta" el programa conducido por Paula Chaves.

Celeste es la última participante que quedó afuera de Bake Off Argentina

Tras su despedida, la joven brindó una entrevista radial y habló, entre otras cosas, sobre su salida de la competencia y cómo eran los cocineros que la evaluaban. Sobre Damián Betular, señaló: "Se hace el malo, pero fuera de cámara es un amor, es todo lo que está bien".

Y sumó: "A la que más miedo le tenía era a Dolli, porque es muy exigente, pero más allá de que es exigente, y con razón, te ayuda mucho. Hay mucho que no se ve porque tienen que editar mucho. Te tira esos tips que creías que tenías que tirar algo y eso revive. Son muy exigentes pero estoy de acuerdo con lo que me dijeron el día de la eliminación".

Sobre Pamela, manifestó que "es un amor, como jurado siempre trataba de ser la más suave” y remarcó que “ella es la que más tiempo se quedaba charlando con nosotros cuando llegaba a la mañana".

Y acerca de su salida del ciclo, al aire de La Once Diez, expresó: "Me parece que fue justo porque no cumplía con los requisitos de la torta. Menos mal que los sabores estaban buenos. No terminé la decoración y nadie entendía nada. Mi semana no había sido buena y se toma en cuenta eso".