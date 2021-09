Estallaron los memes por la nueva eliminación en Bake Off Argentina

Bake Off Argentina ya cuenta con dos participantes fuera del concurso. El primero en irse fue Gabriel y ahora le tocó el turno a Belén, quien no logró conquistar el paladar del jurado con su preparación. La consigna que tenían que cumplir para superar el desafío no era para nada fácil: realizar una torta con más de 24 cupcakes.

"Es muy importante que la elección de sabores y rellenos sean acorde al diseño que van a elegir", expresó Paula Chaves frente a las cámaras de Telefe y les indicó a los pasteleros que el tiempo que tenían para cocinar era de dos horas y media.

Gisela, Hernán y Carlos fueron los tres que se destacaron en el reto y quien se consagró como mejor pastelera de la semana fue la estudiante de psicología. "Estoy re contenta, siento una presión...espero que esta semana siga manteniendo la racha", señaló al recibir el delantal en manos de Emiliano, el anterior ganador.

El momento más tenso de la noche fue, sin lugar a la menor duda, cuando pasaron al frente Kalia, Belén y Gianlucca. Los tres pasteleros fueron los que estuvieron en la cuerda floja por tener las "peores" preparaciones del reto. Finalmente, quien debió despedirse fue la docente de nivel inicial.

En las redes, los usuarios siguieron minuto a minuto lo que sucedía en la pantalla chica y llenaron Twitter de memes. Aquí te compartimos los más divertidos que están circulando en la red social del pajarito.