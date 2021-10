La llamativa teoría de una famosa periodista sobre el futuro de Wanda Nara tras su separación

Este fin de semana no hubo quien no hablara en los medios sobre Wanda Nara y Mauro Icardi. Todo comenzó el sábado cuando la mediática subió un polémico texto a su cuenta de Instagram sin especificar hacia quién estaba dedicado. "¡Otra familia más que te cargaste por zorra!", redactó en una historia sobre un fondo negro.

Mauro Icardi y Wanda Nara

Horas más tarde, confirmó a la periodista de espectáculos Ker Weinstein que su separación era un hecho y las especulaciones por parte de todos no demoraron en aparecer. Más de uno incriminó a la China Suárez como la responsable de la ruptura y de hecho, una fuente cercana a la pareja reconoció que hubo un intercambio de mensajes entre la actriz y el futbolista que fue el detonante de la ira de la empresaria.

Una de las tantas que opinó sobre el tema del momento fue Susana Roccasalvo en su programa. "Si esto fuera realidad, y Wanda no lo perdona, yo vislumbro un futuro…", comenzó diciendo frente a las cámaras de El Nueve.

Y sobre su teoría, completó: "Creo que ella no para hasta princesa o reina. Nara, después de dos jugadores de fútbol, dice ‘yo me voy con algún jeque árabe o príncipe’. Yo la veo con la corona, Wanda no para".

Lo cierto es que, en las últimas horas, Nara, una vez más, generó un gran revuelo en la red al subir una fotografía de su mano sin su alianza y expresó: "Buen día. Me gusta más mi mano sin anillo".