El gesto de la esposa de Messi con Wanda Nara en su momento más duro

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi ya está produciendo situaciones impensadas. Luego de la inesperada ruptura -producida aparentemente por una tercera en discordia- Instagram se transformó en la plataforma donde más novedades se dieron sobre el caso.

Este lunes Wanda volvió a postear una foto muy sugerente desde Milán, ciudad en la que eligió radicarse tras la pelea, en la que no dijo demasiado. En la imagen se la puede ver posando con una mirada entre triste y desafiante, y como mensaje sólo dejó un corazón negro.

La nueva foto de Wanda Nara, con el "like" de Antonela Roccuzzo.

La publicación consiguió cientos de miles de likes en esa red social. Sus seguidores hicieron foco en uno en particular: el de Antonela Roccuzzo. Los rumores indicaban que la relación entre la esposa de Lionel Messi y Wanda Nara no era particularmente buena antes de que el astro argentino llegara a París.

De hecho, no faltaban los que señalaban que Messi era quien impedía que Mauro Icardi jugara en la Selección Argentina, a pesar de su buen desempeño futbolístico. Esta supuesta rivalidad se había trasladado a las mujeres, quienes nunca realizaron actividades juntas a pesar de que sus esposos juegan en el mismo equipo.

Este "like" de Antonela Roccuzzo puede no parecer mucho, pero es un claro mensaje no sólo para Wanda, sino para Icardi. Nadie sabe cómo terminará la historia, pero, por lo pronto, las novedades siguen llegando según lo que hacen -o no hacen- todos los involucrados en Instagram.