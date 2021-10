Las pruebas de la nueva historia de amor de Lali Espósito con un modelo español

Lali Espósito es una mujer libre. “Pero muy fiel”, se encarga ella de avisar siempre. A pesar que hace años no le pone rótulos a sus relaciones, hoy se podría decir que Lali tiene novio. Sí, señora. Sí, señor. La ex jurado de La voz cayó rendida ante cupido: el muchacho que la conquistó se llama Alosian Vivancos y ya hay pruebas.

Pero, ¿de dónde lo sacó? La historia tiene su tiempo ya: el modelo y Lali se conocieron en España, el año pasado, cuando ella viajó a filmar Sky Rojo. “Pero no pasó nada porque ella estaba como loca con David, el director de la serie”, contaron las personas que la conocen a la cantante.

Hace algunos meses, Lali cortó con Vitori, el director de Sky Rojo, después de que él hizo un viaje a la Argentina para superar una crisis de pareja en pleno éxito de La Voz. Sin embargo, nada de eso fue suficiente. La cantante ya estaba en otra (y nada del hermoso Miguel Silvestre, como se dijo por ahí).

Ahora la buena de Lali quedó enredada entre sus propios guiños de las redes sociales con un hermoso modelo español (que, curiosamente, nació en México), Alosian Vivancos, todo un un jamón del medio. A través de la comparación de publicaciones en Instagram y demás indirectas, algunas aseguran que Espósito navega en un romance con este señorito, que también es actor de profesión.

Como si todo esto fuese poco, ahora brotó a la luz una prueba definitiva, una documentación fehaciente que aporta mucha más solidez a la teoría de un nuevo amor para Espósito con Vivancos. ¿Qué pasó? Resulta que se viralizaron imágenes tremendas, del modelo en la mega fiesta de cumpleaños de la cantante.

“La cosa no es en serio para Lali, pero lo cierto es que le gusta mucho. El tema novio ella no quiere porque sale disparando, pero el muchacho es divino”, insisten algunas fuentes. ¿Por qué estuvo el actor como invitado en el fiestón de Lali, de la que ni siquiera participaron sus ex compañeros del jurado de La Voz?

La respuesta es sencilla: ella lo invitó a pasar unos días en Buenos Aires, siempre bien lejos de las miradas públicas (Lali vive en un caserón en la zona norte del Gran Buenos Aires, que elige desde que empezó la pandemia; y también tiene un departamento frente a los Bosques de Palermo).

Lo que llamó la atención de todos fue como se movieron aquella noche. “Mucho baile pegaditos y manos para todo lados. Algún beso se dieron, pero Lali es muy impulsiva”, afirmaron. También hay otro dato: los amigos de ella le dieron el visto bueno a la historia y ya le dieron “follow” a Alosian en sus redes sociales.

¡Qué lindo es que la gente se quiera!