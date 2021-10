L-Gante respondió al escandaloso anuncio de separación de su exnovia

Tras el escandaloso anuncio de separación que hizo su exnovia, L-Gante le respondió en la red con un par de desconsolados posteos.

Recordemos que algunas horas antes del estallido, Tamara Báez había compatido fotos junto a su hija asegurando que "no necesitaban nada más para ser felices". En ese momento, el popular cantante respondió que no tiene sentimientos por "los que viven de su costilla y se les sube la fama".

Tamara había acusado en su publicación en la que anunció la separación: "Me das pena vos y tu mamá, que quería que abortara y que todo este tiempo me hizo la vida imposible. Le tiene celos a su nieta de 1 mes" y "tu mamá anda fumando y tomando alcohol con los pibes".

Por su parte, L-Gante fue por más y escribió: ?"Un día dicen ser los que siempre te apoyan y al otro quieren ser los que te bajan". En la imagen que acompaña estas palabras, se lo ve al artista con expresión triste junto a un plato de guiso de arroz mientras.

Además, L-Gante completó su descargo tras las acusaciones de su ex con otro posteo en el que compartió una foto de su pequeña hija durmiendo. "Con esto me basta y me sobra", aseguró el cantante de cumbia 420.

En estas últimas semanas, L-Gante viene protagonizando una serie de polémicas. El fin de semana pasado por ejemplo, trascendió una lista de supuestas exigencias del artista para dar un show, que él terminó desmintiendo con el video en el que muestra exactamente cómo luce su camarín.