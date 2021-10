¡Icardiada por todos lados! La denuncia de Patricia Rubio, la ex novia de Mauro Icardi, contra Wanda Nara

En la Argentina todo voló por los aires por un solo lado. Pero lo cierto es que la historia también podría haber volado todo también en España. Cuando Mauro Icardi y Wanda Nara empezaron a salir Maxi López quedó “colgado de una palmera”. Ellos, los dos, dicen que no engañaron a nadie. Pero eso no fue cierto. “Maxi no era un buen tipo y se mandó de las suyas, pero nunca Wanda y Mauro le dijeron que estaban saliendo”, dicen varias fuentes.

En España hubo otra persona que quedó con el corazón partido, la protagonista de nuestra historia. Y ella es Patricia Rubio, quien fue amiga de Wandita en aquellos tiempos por ser… ¡la novia de Icardi! ¡Qué feo che! Sí, el joven delantero en aquellos días dejó a la española porque se enamoró y salió corriendo detrás de la rubia, hoy madre de sus hijos.

Wanda y Patricia tenían buena relación. Y hay muchas fotos de ellas dos juntas. E, inclusive, se pueden ver charlas en la red social de ese momento, Twitter. Patricia eligió el silencio mediático. Pero lo cierto es que puertas adentro siempre se quejó de que “cuando ellos empezaron a salir yo era novia de Mauro y todos éramos amigos. Eso no se hace”, afirmó.

El grupo en aquel momento se movía por toda Italia, donde jugaban Mauro y Maxi López. “En aquellos tiempos, Patri Rubio y Wanda Nara mantenían un vínculo muy cercano. Las chicas publicaban fotos juntas en sus redes sociales y también mantenían charlas picantes vía Twitter”, sostuvo una fuente.

Para las chicas, sin hijos en ese momento, lo más común era juntarse a merendar, hacer compras (sin el glamour de hoy, claro) y cenar por las noches junto a sus parejas. Las fechas no son muy certeras: algunos dicen que Mauro se distanció en julio de la chica y que con Nara empezó a salir en octubre, pero eso no convence a nadie.

En aquel entonces, Rubio escribió: "A buen entendedor, pocas palabras bastan. Adiós tuiteros, hasta pronto. Todo el mundo habla de pena… pero nadie sabe lo que pasamos los demás porque no vamos publicando nuestra vida por ahí…", cuando se blanqueó todo entre su ex chico y la nacida en la zona de San Isidro (es más bien la populosa zona de San Fernando, pero a Wandita siempre le gustó presumir).

Los medios la buscaron a Patricia para aclarar lo sucedido, pero ella escapó y dijo que no cruzó palabra con Wanda y Mauro, aunque sí admitió que todos eran amigos y muy cercanos: "Nunca llamé a nadie y mucho menos para decirle eso que estaba en pareja. Con esto quiero aclarar que no sé de dónde sale esa info. Pero es ¡FALSA!", se publicó.

Sobre Icardi, Rubio sí que no guarda buenos recuerdos y se podría decir que no perdonó: "¡Malgasté bastante parte de mi tiempo en nada! El tiempo perdido nunca vuelve… Si olvidas lo que vales, olvidas lo que mereces. Hay un momento en la vida que necesitas detenerte, ver dónde estás, mirar hacia dónde quieres ir y dejar atrás lo que te atrasa".

"Un verdadero hombre jamás habla mal de una mujer, y una verdadera mujer sabe cómo tiene que actuar para hacerse valer. Dejé de creer en todo, dejé de creer en todos, incluso hasta dejé de fiarme de mi propia sombra. Juro que no doy crédito a nada…", concluyó.

La que sí tiene buenos recuerdos de ella es Ivana Icardi, la hermana de Mauro, hoy toda una estrella en España. "¡Cuando tenía una cuñada hermosa y buena! Qué lindos momentos. Nos queríamos y éramos unidos", dijo en una publicación en Instagram. "Lástima que unos años después llegara lo peor que le podía haber pasado a mi familia. Acá te amaban sin importar cuánto tenías en el bolsillo. Nosotros te seguimos amando", publicó.

Sobre la mayor de las Nara Ivana siguió de la peor manera: “¿Cuándo dejará de ser mitómana y de intentar demostrarle al mundo que mi hermano tiene una relación con mi familia? Con razón saca tantas fotos para después dejar evidencia de que tiene razón. Las relaciones familiares son día a día no una vez cada mil años".

Y terminó: "Me acaban de amenazar, se ve que hay alguien que no quiere que siga contando toda la verdad. El que nada debe, nada teme, ¿no? No me das miedo. Ya me amenazaste antes de entrar a GH, cuando fui a la televisión acá en Italia y ahora. Acordate que opinar es libre. ¡Me dice que me va a sacar plata! ¿Quién será? Dios mío, cómo te dolió que alguien te saque la careta, eh. ¡Ya destrozaste una familia! No vas a destrozar otra más. Te equivocaste de persona".

¡Qué familia!