Marcela Tinayre tuvo que disimular frente a cámara cuando recibió una fuerte noticia sobre Mirtha Legrand

Este jueves, Marcela Tinayre confesó que tuvo que disimular frente a cámara por una fuerte noticia sobre Mirtha Legrand. La conductora dialogó con el programa Los ángeles de la mañana (El Trece), y se refirió al difícil momento de salud que atravesó su madre cuando fue internada.

“Yo volví un martes (de París) y los miércoles suelo organizar en casa un té con amigos. Ya ahí mamá se empezó a sentir mal. La veía con pocas ganas hasta que ella me dijo a mí: ‘no me siento bien’. La llamé a Elvira primero y luego al médico. Los parámetros le daban todos bien. Al otro día como tenía que hacerse un chequeo, el médico me escribe y me dice: ‘vamos a llevarla al Mater Dei para hacerle todos los estudios en un solo lugar. Yo estaba al aire y me escribe: ‘hay una obstrucción coronaria, le vamos a poner dos stents’. Mi cara de póker al aire fue tremenda”, confesó Tinayre sobre el momento en que tuvo que disimular frente a cámara la fuerte noticia mientras conducía Las Rubias (Net TV).

Sobre los síntomas que tuvo la diva, y su actual cuadro de salud, Marcela contó: “Ella sentía cansancio y se tocaba el estómago. Decía: ‘me duele acá’. Ahora está reponiéndose. No toma medicación, sí hace rehabilitación con su kinesiólogo. Estar 13 días en Unidad Coronaria pocos cuerpos lo resisten. Ahora hay que controlar que todo esté funcionando bien”.

Además, Marcela Tinayre desmintió las versiones de que dos personas disfrazadas de médicos se hayan infiltrado en la clínica para sacarle una foto a Mirtha Legrand. “Eso fue falso. Lo pregunté y me dijeron que de ninguna manera fue así”, remarcó.

Rercordemos que a última hora del martes, la diva recibió el alta y se encuentra completando la recuperación en su casa. Este miércoles, en Los ángeles de la mañana, Mirtha Legrand confesó a través de un mensaje quién es la misteriosa persona que iba con ella en el auto al salir de la clínica.