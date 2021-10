Juana Viale tendrá en su programa del domingo a una de las figuras más buscadas

En la búsqueda de mantener en alto la medición de rating del domingo, Juana Viale recibirá este domingo en Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece) a una de las figuras más buscadas para dar su testimonio.

La actriz y conductora le hará una entrevista exclusiva a Chano Moreno Charpentier, el cantante que desde hace algún tiempo está en rehabilitación tras haber atravesado un turbulento episodio en el que fue baleado por un policía.

Recordemos que Juana Viale fue pareja del cantante, y en este último tiempo se ha mostrado empática y le ha deseado una mejoría al artista. Según trascendió, la entrevista ya fue grabada, y en un mano a mano a solas, Chano habló del difícil momento que atravesó y de su historial de adicciones.

Tras cumplir con la primera etapa de su rehabilitación, el cantante ahora continuará el tratamiento de manera ambulatoria desde su domicilio. Además, volverá a cantar con shows en el Luna Park el 4, 6 y 25 de noviembre. “Es mi vida, no pregunté ni cuánto voy a cobrar, me gusta estar con la gente y me acostumbré a que me puteen y que me quieran, me di cuenta que los medios me querían y estoy agradecido que la gente me bancó todas las que hice, lo digo con honestidad. Estoy agradecido de todas las que me perdonaron y que la gente me quiera venir a ver”, expresó Chano Moreno Charpentier este jueves en diálogo con Jorge Lanata.