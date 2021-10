En primera persona: el estremecedor relato de Chano sobre sus adicciones

Chano Charpentier estuvo como invitado al programa radial de Jorge Lanata. Allí, el músico habló a fondo sobre sus problemas de adicciones y del violento suceso que protagonizó con un policía que casi le cuesta la vida.

"Le hice una canción a mi mamá. Me salvó la vida cuando me pegaron un tiro. Días antes del escándalo, mi mamá venía a casa y me encontraba tirado, me pone mal esto, me emociona", contó el músico visiblemente emocionado en diálogo con Lanata Sin Filtro.

Además, Chano contó detalles del violento episodio y sobre su internación: "Yo no me acuerdo de nada, mi terapeuta lloraba al lado mío. Al cuarto del hospital lo acomodaron todo, sacaron los espejos, los vidrios. Ellos no están acostumbrados a tratar a un adicto y se portaron re bien, tenía a un enfermero siempre conmigo"

Para finalizar, el artista se mostró agradecido por el cariño de la gente. "Estoy re agradecido, la gente me bancó todas las que hice. Estoy agradecido de todas las que me perdonaron. Estos tres shows que voy a hacer me los voy a tomar como ir a la oficina. Eso no tiene que ver con alimentar nada, significa poder volver a conectarme con la gente", reveló sobre los recitales que dará en noviembre.