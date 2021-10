Beto Casella felpudeó con categoría a Yanina Latorre

Susana Giménez generó polémica en los últimos días luego de las declaraciones que realizó en el cierre de la primera jornada de actividades en el America Business Forum. La diva fue galardonada como Mujer Ícono de América y durante una charla que dio, moderada por el periodista Ismael Cala, disparó algunas declaraciones que generaron mucha repercusión.

"Mirá si te escucha la AFIP argentina; por suerte yo me hice uruguaya", respondió la conductora en relación a la carga impositiva en nuestro país, cuando el periodista destacó que se había convertido en una mujer millonaria.

Tras los dichos de Susana, Edith Hermida salió a disparar con furia contra la conductora. "Yo me pregunto si todas estas cosas que dice no tienen un costo. Le preguntaría a la gente si la siguen queriendo o si sigue siendo la figura más carismática de Argentina, si la siguen bancando", preguntó la periodista de Bendita TV.

"Ella dice 'yo sentía que no me podía contagiar porque tengo puesta la vacuna Pfizer' y eso es equivocado. No tiene nada que ver. O sea, es bruta Susana. Yo también lo soy, pero Susana es peligrosamente bruta", reveló sin ningún filtro. "Yo la veo y me da bronca. Yo la escucho y digo ‘¿cómo puede decir estas cosas?’. Me parece o gagá o ridícula", concluyó categórica.

Pero los categóricos dichos de Hermida tampoco pasaron desapercibidos. Fue Yanina Latorre quien salió a cruzarla, tildando de "chupamedia" a la integrante de Bendita, pero también tuvo algunas consideraciones sobre Beto Casella.

"Lo que dijo Edith es una falta de respeto. Le llegás a decir 'burro peligroso' al jefe de ella y te manda carta documento. Casella tiene un problema conmigo y ella se sumó. No es independiente. Edith repite todo, es un programa de gente chupamedia", disparó la panelista de Los ángeles de la mañana.

Finalmente, Casella felpudeó con categoría a la panelista de LAM. "A las 'angelitas' las respeto intelectualmente, pero hay una que no. La señora Latorre metió unos bocadillos. Vos, querida, que has tratado de mal co* a una, que has tratado de con* seca a otra, que has dicho las peores barbaridades sobre mujeres, sos la menos indicada para opinar", apuntó de entrada el conductor de Bendita TV.

"En estas cosas, vos callate la boca, seguí hablando de los maridos que engañan a las mujeres, que eso lo hacés bárbaro. Pero callate, no te metas en estos temas. Más si no querés que te nombren, no hablés de nosotros. ¿Quedó claro? Este es el respeto que nos merecés, Yanina Latorre", finalizó categórico Casella.