Edith Hermida sepultó a Susana Giménez con un categórico comentario

Viviendo en Uruguay hace ya un largo tiempo, Susana Giménez no tiene entre sus proyectos a corto plazo regresar a Buenos Aires. Ya recuperada del durísimo momento que vivió por el Covid-19, la tranquilidad de su hogar en Punta del Este es hoy en día lo que más prioriza la diva de los teléfonos.

Hace unos días sorprendió con su presencia en el cierre de la primera jornada de actividades en el America Business Forum, el encuentro que reúne figuras de la política, los negocios y el espectáculo en Punta del Este. En este marco, fue entrevistada por Ismael Cala y fue premiada como Mujer Ícono de América. Durante la charla, Susana disparó algunas declaraciones sobre la vacunación y la carga impositiva en nuestro país que generaron mucha repercusión.

"Mirá si te escucha la AFIP argentina; por suerte yo me hice uruguaya", disparó la conductora cuando el periodista destacó que se había convertido en una mujer millonaria.

Fue Edith Hermida quien recogió el guante y criticó con dureza a la conductora. "Yo me pregunto si todas estas cosas que dice no tienen un costo. Le preguntaría a la gente si la siguen queriendo o si sigue siendo la figura más carismática de Argentina, si la siguen bancando", se preguntó la periodista de Bendita TV.

"Ella dice 'yo sentía que no me podía contagiar porque tengo puesta la vacuna Pfizer' y eso es equivocado. No tiene nada que ver. O sea, es bruta Susana. Yo también lo soy, pero Susana es peligrosamente bruta", expresó sin ningún tipo de filtro.

"Hay que ver si la gente tiene empatía. Yo lo veo y me da bronca. Yo la escucho y digo ‘¿cómo puede decir estas cosas?’. Me parece o gagá o ridícula", concluyó visiblemente enfurecida por las declaraciones de la diva.