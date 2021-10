Cecilia Roth y la pregunta que se negó a responder en televisión

En la última emisión de PH, Podemos hablar, Andy Kusnetzoff contó con grandes invitados. En el piso de Telefe, lo acompañaron Cecilia Roth, Mauricio Dayub, Belén Ludueña, Toto Kirzner y Tiago PZK. Como ocurre en cada programa, se vivieron minutos muy emotivos con las historias que los artistas sacaron a la luz al aire.

En un momento de la velada, el conductor les pidió a los presentes que dieran un paso al frente quienes "no habían tenido una vida fácil" y una de las que se animó a hablar fue la musa inspiradora de Fito Paez.

Andy Kusnetzoff y los invitados de su último programa

"Me fui a España a vivir a los 18 años en la Dictadura, estuve tres meses encerrada en mi casa y no quería salir. Estaba muy enojada con la Argentina, con la situación, en el secundario yo militaba y me dada bronca que las ilusiones no hubieran podido ser", contó Roth.

"Mi vieja me dijo basta buscate un grupo de teatro y eso me salvó. No estaba haciendo nada y ahí conocí un grupo de adolescentes y estaba a full", continuó y explicó: "En lo personal, la vida es muy difícil pero son heridas y cicatrices que quedan y están buenas".

Fue allí cuando Kusnetzoff la interceptó y le consultó: "¿Cuál recordaste recién? La primera, si querés compartirla". Luego de un largo silencio, ella se negó a responder. "No, no quiero compartirlo, perdón", indicó frente a las cámaras del canal de las tres bochas.