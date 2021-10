Siendo Pampita: el reality que muestra la vida de la modelo, ya tiene fecha

Por Carlos Peters

Finalmente "Siendo Pampita" llegará a la plataforma Paramount+ el próximo miércoles 15 de octubre a la medianoche y constará de 10 episodios en los que el actual jurado de ShowMatch, La Academia mostrará cómo es su rutina familiar y cómo atravesó su último embarazo, acompañara por su marido Roberto García Moritán y cómo se organizó para no parar de trabajar ni un segundo. El rodaje comenzó a principios de 2021 y terminó a el 24 de julio, dos días después del nacimiento de Ana.

Desde que se supo que iba a protagonizar este proyecto, la modelo fue cuestionada por la exposición de sus hijos. No solo porque compartiría con los espectadores un momento íntimo como el parto de su beba, sino porque también participan Bautista, Beltrán y Benicio, los varones que tuvo junto a Benjamín Vicuña. Y aunque en un momento se rumoreo que el chileno también sería de la partida, ella misma se encargó de aclararlo.

"No sé por qué inventaron que aparecía", manifestó en su momento. Y reveló que como padres de tres menores su pusieron de acuerdo sobre la manera en la que los chicos participarían: "Fue una charla más que nada por el bienestar de los chicos. ‘Voy a hacer esto, cómo lo hacemos y cómo los protegemos para que ellos estén cómodos’. Hicimos como un modelo de contrato en donde los chicos estén muy bien cuidados, no se sientan invadidos… porque esta profesión la elegí yo, pero ellos no tienen nada que ver", "El reality es prácticamente todo mío, con todo lo que hago en el día, participan muy poquito mis hijos porque obviamente mi faceta de mamá está presente, pero no es algo en lo que ellos estén expuestos".

Cabe recordar que Carolina formó una familia ensamblada con García Moritán, la hija que tienen en común, sus chicos y Delfina y Santino, los hijos que el empresario tuvo con Milagros Brito.

Sobre las críticas que recibió por mostrarse tan activa a pocos días del parto, la modelo reveló que trabajar la hace sentir plena. "Me parece que es algo personal. Hay gente que prefiere no trabajar un tiempo, y está perfecto. No podemos juzgarnos unas con otras, ni la sociedad. Porque hay otras mujeres, como yo, que tienen mucha energía, que les hace bien", empezó y aseguró que no pretende ser un modelo a seguir para nadie. Y concluyó: "El año pasado estuve súper tranquila, así que este año no quiero desaprovechar la oportunidad de estar acá, con ustedes, haciendo un programa. No soy solo yo, son un montón de personas que también dependen de este programa, en cámara y fuera de cámara".