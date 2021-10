20 años sin ti: la razón oculta del divorcio de Nancy Dupláa y Matías Martin

La relación entre Nancy Dupláa y Pablo Echarri se convirtió con el paso de los años en uno de los vínculos más afianzados dentro del mundo del espectáculo. Y es que además de mostrarse juntos en la mayor cantidad de oportunidades posibles, llevan más de dos décadas como pareja y lograron formar una familia con dos hijos en común.

No obstante, el inicio de esta bella relación no comenzó con el pie derecho y es que la actriz se vio envuelta en un fuerte escándalo tras estar separándose de su ex, Matías Martin, con quien estaba a punto de convertirse en madre primeriza.

Ahora bien, repasemos lo que sucedió hace más de 20 años atrás: Nancy y Matías comenzaron su gran historia de amor que rápidamente se hizo pública y los posicionó como una de las parejas más relevantes del ambiente artístico.

Sin embargo, su momento de pasión llevaba siete meses de noviazgo cuando recibieron la noticia que los dejó totalmente sorprendidos: estaban esperando un hijo. Fue así como en mayo del 2000, Luca Martin llegó a la vida de ambos y los transformó completamente.

Pero en el mientras tanto, Nancy comenzó con las grabaciones de la ficción Los buscas de siempre, en donde un flechazo inmediato la acercó a Echarri, quien también confesó tiempo después que sintió una fuerte atracción hacia quien hoy en día es su compañera de vida.

Su química, sus escenas subidas de tono y sus besos imposibles de frenar hasta por el propio director, hicieron que los espectadores notaran un chispazo entre ellos y crecieran rápidamente los rumores de romanticismo, como así también de infidelidad por parte de Dupláa.

Por parte de Pablo, hacía poco tiempo había terminado su relación con Natalia Oreiro y se había transformado en uno de los galanes más codiciados de las ficciones argentinas, ya que no solo era aclamado por las fanáticas, sino también por sus propias compañeras de elenco.

Dentro de este contexto de idas y vueltas en donde los rumores y las suposiciones fueron tomando color, a los pocos meses blanquearon su romance, y siete años más tarde decidieron pasar juntos por el Registro Civil para sellar su amor con la famosa libreta roja que otorga el matrimonio. Previamente, en 2003, se transformaron en padres de Morena y más tarde, en 2010, fueron papás de Julián.

De todas maneras, siempre quedó dando vueltas en los medios de comunicación la incertidumbre de si el vínculo entre los actores comenzó en el momento del post-parto de Luca, o si como decían las “malas lenguas” de aquel entonces, su historia se inició mientras Nancy aún estaba embarazada.

Lo cierto es que, aunque muchos no apostaban por esta relación, Dupláa y Echarri lograron afianzarse y se consolidaron no solo en el ámbito profesional, sino también en el personal en donde, gracias a la masividad de las redes sociales, suelen expresarse su cariño con fotos, videos y tiernas palabras colgadas en el mundo virtual.