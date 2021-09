Conocida figura del espectáculo tildó a Pablo Echarri de "patotero"

Pablo Echarri es un conocido defensor del kirchnerismo, y sus opiniones más de una vez le han valido el repudio de algunos de sus colegas, pero esta vez una conocida figura del espectáculo fue un paso más allá y lo tildó de "patotero".

Al criticar las condiciones que impone la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérrtes (Sagai) a la hora de cobrar derechos de imagen o contenido, Aníbal Pachano cargó contra Pablo Echarri, quien se desempeña como integrante de la comisión directiva de dicha entidad.

Aníbal Pachano.

“Me llama la atención la obsecuencia de algunos de los sectores de artistas y la falta de reacción frente a esto. ¿A quién le podemos reclamar algo si son todos K? ¿A dónde vamos a ir? ¿A Sagai que es el monumento al K?”, apuntó el bailarín en el ciclo radial Por si las moscas (La Once Diez).

Luego, el coreógrafo apuntó: “Que ellos tengan confianza en el Gobierno está bien, pero que no se lleven la plata que no nos pagan a los bailarines en Sagai que no tenemos derecho a la imagen. A mí no me pagaron nunca. ¡Por acá no es! No se puede producir un espectáculo. No se hacen cargo de nada”.

Finalmente, Aníbal Pachano sentenció: “El único que tiene trabajo es Pablo Echarri, que está en teatro. Es un patotero. Son una mentira. No defienden a todos. Se quedan en el gueto y si va a ser así, no me interesa participar de nada. (Echarri) No es un artista y, como a mí no me considera artista, yo tampoco lo considero a él. No sé quién se cree que es”.