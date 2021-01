“Me daba inseguridad”: la impactante confesión de Camilo sobre Evaluna Montaner

El cantante, músico, compositor colombiano de 26 años, Camilo, participó de una entrevista para el programa “El Hormiguero” y dejó jugosos detalles de los inicios de su relación con Evaluna Montaner.

“A La pulga y a mí nos contrataron para presentar el lanzamiento de un champú para niños. Ella tenía novio, yo tenía novia, entonces el saludo fue ‘mucho gusto, cómo te va’” inició Camilo con su relató de como se conoció con su flamante esposa.

“Le regalé una canción que yo estaba sacando en ese momento, ella me dijo ‘muchas gracias’, no la escuchó nunca, pero como un año y medio después me escribió y me dijo ‘escuché la canción y me encantó’, yo ‘¿un año y medio después?’, ‘sí, tu sabes, cosas que pasan. Terminé con mi novio’. Ella fue la que me pidió el número a mí, y yo me enamoré, ¿qué voy hacer?” continuó con su relato el yerno de Ricardo Montaner.

Luego el intérprete de “Favorito” relató que mantuvo varias conversaciones a la distancia con Evaluna Montaner, sobre todo por teléfono y videollamadas. “Al principio me daba mucho miedo llamarla, porque por texto nos llevábamos muy bien sin vernos, nos llamábamos a veces por llamada, no videollamada. Me daba como inseguridad que algo saliera mal, que ella dijera ‘este tipo no me gusta’ no sé. Pero desde que nos llamamos el primer día, no dejamos de llamarnos todos los días. Para comer, para ir al cine, para todo” confesó Camilo sobre esta etapa de su relación.

“Un día me dijo ‘Camilo vamos al cine’ y yo le digo ‘¿qué, llevamos los teléfonos?’ y ella me dice ‘No, en Bogotá’ y ella llegó de sorpresa y cuando llegó ahí nos tomamos una foto y a los dos días nos hicimos novios” explicó Camilo sobre su siguiente paso en su relación que desembocó en un noviazgo y posteriormente en un matrimonio.