La extraordinaria salida romántica de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

En medio de los rumores que circulaban en los medios, en septiembre, Julieta Prandi confirmó la noticia más esperada por todos. "Estoy muy bien, muy estable, en una relación y muy contenta. Es reciente, estamos comenzando", reveló en Polémica en el Bar sobre el vínculo que la unía a Emanuel Ortega en aquél entonces. Recién para el cumpleaños de él, en octubre, se pudo ver la primera fotografía de ellos juntos.

Ahora, los tortolitos no tienen problema de mostrarse muy enamorados en las redes sociales. Así es que, en las últimas horas, la modelo compartió en su cuenta de Instagram instantáneas de su primera escapada romántica. La pareja decidió comenzar el 2021 con una extraordinaria salida.

Viajaron a la provincia de Córdoba y dieron un paseo en avioneta en el aeródromo de La Cumbre. "Abriendo las alas con Andy Hediger", redactó ella haciendo referencia al famoso piloto suizo, que está radicado en nuestro país y es considerado uno de los pioneros del parapente acrobático.

En la publicación se puede ver el momento en el que ella da vueltas en la avioneta, al igual que Ortega y también postales de su hermoso día con un paisaje de colinas verdes soñado. Los comentarios de sus seguidores no tardaron en aparecer. "Hacen una pareja hermosa! Me encanta", "Que bueno juli, te mereces lo mejor que seas muy feliz", "Volar limpia el alma", "Juli, todo llega para quién sabe esperar y lo mejor para quiénes no se rinden! Sos un ser dulce y noble que merece ser feliz", son algunos de los que se alcanzan a leer.