Diego Brancatelli defendió un eventual toque de queda: "El Gobierno tiene que..."

Mientras desde el Gobierno observan con preocupación el constante incremento de casos de coronavirus en plena temporada turística de verano, cada vez suena más fuerte la posibilidad de volver a restricciones para evitar que la crisis sanitaria tome un rumbo de alarma.

Con la inevitable llegada de la "segunda ola" y un plan de vacunación contra el Covid-19 que en nuestro país recién está dando sus primeros pasos, en el programa Intratables debatieron sobre la situación actual y la eventual instauración de un toque de queda.

El panelista Diego Brancatelli aprovechó el momento de acalorada discusión para mostrar su disconformidad con el tratamiento que algunos medios le dan a las medidas del Gobierno, y acusó a colegas suyos de fomentar la desinformación de la gente.

"¿Sabés lo que me molesta? Que las monedas del coronavirus en el periodismo en general siempre es 'pierde o pierde'. Lo que haga el Gobierno lo vamos a criticar y está mal. Si están creciendo los casos y la gente no se cuida, y ya se los ha aconsejado por las buenas y no hicieron caso, el Gobierno tiene que actuar y accionar. Si nos encierran, que es la mejor manera de evitar el contagio, los vamos a criticar, y si lo dejan librado al azar, también", reflexionó el periodista.

A lo que Ernestina Pais agregó: "¿Cuánto le cobraron al farmacéutico en los Estados Unidos por dejar perder 'x' cantidad de vacunas? 10.000 dólares. Lo que hay que hacer acá es aplicar sanciones altísimas a quienes violan la cuarentena". Siempre filosa, Débora Plager remató: "Multa de qué si no hay cuarentena".